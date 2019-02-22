وزيرا السياحة والآثار يصطحبان 22 سفيرًا أفريقيا في جولة بمعبد أبوسمبل

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كتب- يوسف عفيفي:

اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفراء والدبلوماسيين الأفارقة في جولة في معبد أبوسمبل، بمناسبة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

شارك في الجولة كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وطارق رضوان رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ، وماجد أبو الخير وكيل اللجنة والسفير ماهر العدوي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، وقام الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بالشرح الآثري للسفراء أثناء الجولة.

جاء ذلك فى إطار الزيارة التى تنظمها وزارة السياحة لعددا من السفراء الأفارقة بمدينة أبوسمبل في ضوء الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبوسمبل.

وقامت وزارة السياحة، بتنظيم حفل عشاء للسفراء والدبلوماسين الأفارقة وعائلاتهم على متن إحدى البواخر النيلية فى أبوسمبل، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكدت المشاط، أهمية تنظيم هذا الحدث تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019، واستضافتها لكأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة الشباب الأفريقي.

وقدمت الوزيرة الشكر لوزارات الآثار والثقافة على تعاونهم مع وزارة السياحة لانجاح الحدث.

ونوهت الوزيرة إلى اهتمام وحرص الوزارة على الاستفادة من مثل هذه الأحداث والفعاليات المختلفة للترويح لمصر سياحيا وهو ما يتضمنه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة.

كما حضر أعضاء الوفد، مهرجان فلكلورى نظمته وزارة الثقافة شارك فيه 20 فرقة فنية بعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية فى مقدمتهم مصر والصين والأردن والسودان ومورشيوس لبنان وفلسطين ثم شاهدوا عرضا للصوت والضوء أمام المعبد.

يذكر أن الوفد الأجنبي ضم 22 من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة وعائلاتهم أبرزهم سفراء الكاميرون الذي يعد عميد السفراء الأفارقة، وغانا وغينيا ومالي وكوت ديفوار، وغيرهم من سفراء الدول الإفريقية.