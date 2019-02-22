سرعتها 40 كم.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح الأسبوع المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

حذر هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح خلال الأسبوع المقبل، والتي تصل سرعتها في بعض المناطق إلى 40 كم.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، لمصراوي، إن الأسبوع المقبل يشهد تقلبات في الأحوال الجوية، بدءا من الأحد، متمثلة في ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، مصحوبة بنشاط للرياح والأتربة، يتبعها انفخاض في الحرارة مرة أخرى بجانب سقوط أمطار.

وأوضح شاهين، أن سرعة الرياح تبلغ يوم الأحد المقبل، ما بين 18 إلى 20 عقدة بما يعادل 30 إلى 40 كيلو متر في الساعة على غرب البلاد.