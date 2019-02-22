اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 10 ساعات
كتب- إسلام ضيف:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن 4 مناطق بالمحافظة، اليوم الجمعة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت؛ لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية" والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح .
وأضافت الشركة، أن قطع المياه يشمل أيضًا حي جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية؛ لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب، اعتبارًا من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت.
وأكدت تخفيض الضغوط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
ولفتت الشركة إلى أنها توفر سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125لتوفير أي احتياجات من المياه.
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