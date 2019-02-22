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    اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 10 ساعات

    08:00 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة 10 ساعات

    أرشيفية

    كتب- إسلام ضيف:

    أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن 4 مناطق بالمحافظة، اليوم الجمعة.

    وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قطع المياه عن مركز ومدينة أطفيح لمدة 10ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح السبت؛ لتنفيذ أعمال الربط بين المرحلتين "الأولى والثانية" والخاصة بمشروع توسعات محطة مياه أطفيح .

    وأضافت الشركة، أن قطع المياه يشمل أيضًا حي جنوب الجيزة والعمرانية الشرقية والغربية والطالبية؛ لإجراء أعمال الصيانة السنوية بمحطة جزيرة الدهب، اعتبارًا من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 6 صباح يوم السبت.

    وأكدت تخفيض الضغوط لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

    ولفتت الشركة إلى أنها توفر سيارات لنقل المياه النقية والصالحة للشرب للمناطق المتأثرة بالانقطاع و يمكن الاتصال برقم الطوارئ 125لتوفير أي احتياجات من المياه​.

    انقطاع المياه الجيزة شركة مياه الشرب مدينة أطفيح

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