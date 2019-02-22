​اليوم.. ختام ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

كتب- محمد عاطف:

​تختتم مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر.

يحضر الختام: الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، ولجان التحكيم وعدد من الفنانين.

يذكر أن الملتقى تقيمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر، بمشاركة 36 دولة بفرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بدعم من وزارات الشباب والثقافة والسياحة والهجرة والتضامن الاجتماعي.

ويرعى الملتقي مجموعة من المؤسسات منها شركة أوراسكوم للاستثمار، و"برزينتيش" للدعاية والإعلان، و"يونسيف"، ومجموعة قنوات "دي إم سي" ونقابة المهن السينمائية.​