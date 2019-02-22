وزيرة الصحة تشارك في احتفالية جائزة مكرم مهنى للإبداع العلمي

كتب- إسلام ضيف:

احتفل المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مساء اليوم الجمعة، بتسليم جائزة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمي برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفير مالطا بالقاهرة ماريو كارو تونيتو والأنبياء موسى أسقف الشباب.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - في كلمتها خلال الاحتفالية - سعادتها بالتواجد في المركز الثقافي القبطي، لافتة إلى أن الدكتور مكرم مهنى له فضل كبير في مجال صناعة الدواء في مصر.

وقالت الدكتورة هالة زايد إن حصول أي باحث على جائزة الدكتور مكرم مهنى شرف كبير، كونه قيمة علمية وإنسانية ووطنية كبيرة تفخر بها مصر، مضيفة أن الحاصل على الجائزة هذا العام يحمل جائزة تحمل اسم شخصية كبيرة في تاريخ الوطن، منوهة بأنها تفكر في تخليد أسماء القامات العلمية الكبيرة التي قدمت خدمات جليلة للوطن، وأنها تأمل أن تشهد الدورة القادمة من المسابقة مشاركة أوسع وتقديم المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة لخدمة المجتمع المصري.

من جانبه، أكد الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي شكره للمشاركين في الاحتفالية الخاصة بإعلان جائزة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمي وفي مقدمتهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وأعضاء مجلس النواب.

وقال الأنبا إرميا إن الدكتور مكرم مهنى أسس المرصد الوطني للمواطنة وأنه كان له إسهامات كبيرة في صناعة الدواء وقام بتأسيس مجموعة من الشركات والمصانع في مصر وعدد من الدول الأفريقية، لافتا إلى أن لجنة فحص الجائزة بذلت مجهودات كبيرة في اختيار البحث الفائز بالجائزة.

وقدم الأنبا إرميا الشكر لأسرة الدكتور الراحل مكرم مهنى على دعمهم للجائزة.

بدوره، قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والحائز على جائزة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمي إنه سعيد بحصوله على الجائزة في عامها الحالي، وأنه يتمنى أن تهتم كافة مؤسسات الدولة بالبحوث العلمية وتطويعها لخدمة المجتمع.

من ناحيته، أكد الدكتور عماد باسيليوس أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة عضو الإدارة المركزية بوزارة الصحة والحاصل على جائزة الدكتور مكرم مهنى لشباب الباحثين سعادته بالحصول على الجائزة، لافتا إلى أن البحث الذى قدمه للحصول على إجازة دواء خاص بإيقاف النزيف، وأن هذه الجائزة تدفعه لمزيد من الأبحاث، وأنه حان الوقت لتجميع جهود الباحثين مع وزارة الصحة وشركات الأدوية من أجل خدمة المجتمع.

شارك في الاحتفالية مجموعة من الوزراء السابقين ونواب البرلمان وعمداء الكليات والإعلاميين والشخصيات العامة.

ترأس اللجنة العلمية لاختيار الفائز بمسابقة الدكتور مكرم مهنى لهذا العام الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وتقدم للمشاركة فيها ٤٢ بحثا علميا، وتم في ختام الاحتفالية تكريم أسماء المشاركين في المسابقة.