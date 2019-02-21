مصر وصربيا تستعرضان سبل التعاون في المجال السياحي

(أ ش أ):

بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وعمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد، مع راسيم لاييتش نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والسياحة والاتصالات الصربي، سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال السياحة النهرية لتطوير نظيرتها في نهر الدانوب بصربيا.

يأتى اللقاء على هامش مشاركة مصر بجناح كبير في معرض بلجراد السياحي الدولي.

وصرح عمرو الجويلي، اليوم الخميس، بأن حرص وزير السياحة الصربي على استقبال الوفد السياحي المصري يعكس مدى اهتمام بلاده بالمقصد السياحي المصري.

وأشار سفير مصر في بلجراد إلى أن التعاون السياحي مع صربيا شهد قفزة نوعية العام الماضي باستئناف الطيران المباشر إلى شرم الشيخ بعد توقف لأكثر من 6 سنوات، وإلى الغردقة بعد توقف لأربع سنوات ، وسيتوج هذا العام بعودة الطيران المباشر بين العاصمتين بعد توقف لأكثر من 13 عاماً.

وطالب "الجويلى" شركات السياحة والطيران في مصر باستثمار الطيران المباشر من بلجراد إلى القاهرة لخدمة السياحة الوافدة من دول غرب البلقان بأكملها، والاستفادة من الانتقالات البرية فيما بينها، إضافة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز جوي إقليمي، حيث يعد خط سير الطيران الصربي إلى القاهرة هو النقطة الوحيدة لها في القارة الأفريقية.

وأشار سفير مصر في بلجراد إلى أن معرض بلجراد هو الأكبر على صعيد شرق ووسط أوروبا، وساهمت فيه الشراكة التي تم تطويرها العام الماضي بين مدينتي "مرسى علم" بمحافظة البحر الأحمر و"ياجودينا" في صربيا، فقدمت الأخيرة العديد من التسهيلات التنظيمية والدعائية بما عظم من حجم ونوعية المشاركة كنموذج فريد في تقديم المقصد السياحي الشاطئي.

واستشهد "الجويلي" بحرص رئيس مجلس ياجودينا "دراجان بالما" على إقامة حفل ترحيب بمحافظ البحر الأحمر والوفد المرافق، وحضره كل من "إيفتسا داشيش" النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية و"ألكسندر أنتيش" وزير الطاقة والتعدين، وحظى بتغطية إعلامية محلية كبيرة، بما ساهم في زيادة الترويج لمصر كمقصد سياحي ذي أولوية لصربيا ودول البلقان.