السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع كينيا في المجالات كافة

(مصراوي):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع كينيا في المجالات كافة، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي مساء اليوم الخميس، من نظيره الكيني أوهورو كينياتا الذي تقدم إلى الرئيس السيسي بالتهنئة على نجاح القمة الأفريقية الأخيرة بأديس أبابا برئاسته، كما أشاد بالتطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس الكيني أعرب عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، منوهاً بوجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي أكد - خلال الاتصال - الأهمية الخاصة التي يوليها للتشاور مع الرئيس كينياتا، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها كينيا، منوهاً إلى حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين.

كما ناقش الرئيسان تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، وقد تم التوافق في هذا الصدد حول تعظيم التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين الجانبين خلال عام الرئاسة المصرية، لا سيما فيما يتعلق بأولويات العمل داخل الاتحاد سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية.

وتابع راضي أن الاتصال تناول أيضاً استعراض سبل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط في حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين دول حوض النيل.