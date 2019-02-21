سفير مصر بلندن يبحث مع شركات بريطانية استئناف الرحلات السياحية لشرم الشيخ

القاهرة- مصراوي:

أكد سفير مصر في لندن طارق عادل، ضرورة تضافر الجهود لاستئناف الرحلات الجوية البريطانية المباشرة مجدداً إلى مطار شرم الشيخ، لاسيما على ضوء الإجراءات الأمنية المطبقة من قِبَل السلطات المصرية لتأمين كافة المطارات والمنتجعات السياحية في مصر.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير اليوم الخميس، مع عدد من مسئولي وكالات السفر وممثلي كبريات شركات السياحة البريطانية، لبحث وتذليل المعوقات التي قد تعترض التدفق السياحي إلى مصر، وسبل الارتقاء بتعزيز عوائد قطاع السياحة المصري في إطار خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الذي يُمثِّل أحد أهم موارد الدخل القومي المصري.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن بريطانيا تُعد من أهم الدول المصدِّرة للسياحة إلى مصر، وكانت تحتل المركز الثاني في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر حتى عام 2010.

وأشار السفير المصري - خلال اللقاء - إلى الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لهذا القطاع الحيوي.

وأكد البيان أن اللقاء عكس مدى الثقة التي تتمتع بها المقاصد السياحية المصرية لدى السائح البريطاني، سواء ما يتعلق بجودة الخدمة السياحية المقدمة، أو بمستويات الأمن التي بات يشعر بها السائح الأجنبي في مصر، إضافة إلى تنوع أنماط السياحة التي تتميز بها مصر دون غيرها من الوجهات الأخرى، مثل السياحة الأثرية والدينية والعلاجية والثقافية والترفيهية وغيرها.