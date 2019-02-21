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وزير النقل يكشف لمصراوي حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو مصر الجديدة لـ12 جنيهًا

09:00 م الخميس 21 فبراير 2019
وزير النقل يكشف لمصراوي حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو مصر الجديدة لـ12 جنيهًا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

كتب – صديق العيسوي:

علق الدكتور هشام عرفات وزير النقل، على ماتداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خط مترو مصر الجديدة.

وقال عرفات في تصريحات لمصراوي، إن أسعار الخطين الأول والثاني ثابتين كذلك المرج الجديدة بنفس الأسعار القديمة، لافتًا أن خط مصر الجديدة سيكون مختلف نظرًا لأنه يضم عربات ومحطات مكيفة وسلالم كهربائية ومصاعد، كما سيتم دراسة زيادة الأسعار به.

وقال: "بسمع أن التذكرة فيه بـ11 جنيه و12 جنيه ولكن ده كلام غير صحيح نهائي".

وتابع وزير النقل: "لولا زيادة أسعار المترو منذ 7 أشهر مكونتش أعرف اعمل المرج الجديدة، صرفنا 750 مليون جنيه فضلا عن تحسين الخدمة والصيانة وتطوير المحطات".

واقتربت وزارة النقل، من افتتاح 3 محطات مترو جديدة بالخط الثالث مثل هارون الرشيد ونادى الشمس وألف مسكن، وستقل مليون راكب يوميا.

هشام عرفات وزارة النقل مترو الأنفاق تذاكر المترو الشائعات

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