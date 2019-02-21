أكثر الكلمات إنتشاراً

علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري بإيطاليا وتوجه رسالة لأسرته

08:25 م الخميس 21 فبراير 2019
وزيرة الهجرة تطمئن على طالب مصري بإيطاليا وتوجه رسالة لأسرته

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة عبدالكريم:

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء الخميس، مع السفير هشام بدر سفير مصر لدى روما، وذلك لمتابعة حالة الطفل المصري الذي تواترت أنباء إعلامية عن تعرضه للإصابة على يد زملاء له في المدرسة.

وأكد سفير مصر بروما، عدم تلقيه أي إبلاغ بهذا الشأن، مطالبًا أسرة الطالب بسرعة التواصل مع السفارة وموافاتها بكافة التفاصيل.

كما قرر السفير المصري إيفاد القنصل العام إلى مستشفى "سان كاميلو" بالعاصمة الإيطالية روما، والتي قيل إن الطالب المصري موجود بها تحت المراقبة الطبية، من أجل الاطمئنان عليه والوقوف على ملابسات الموقف بالكامل.

نبيلة مكرم وزارة الهجرة هشام بدر إيطاليا

الخبر التالى:

وزير النقل يكشف لمصراوي حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو مصر الجديدة لـ12 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان