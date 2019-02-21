القاهرة: جدول زمني لتحويل قصر الأميرة خديجة إلى متحف للأديان

القاهرة- (أ ش أ):​

التقى اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الخميس، الدكتور خالد عزب مدير المشروعات بمكتبة الإسكندرية وذلك لوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التصميم المعماري والإنشائي وأنظمة الإضاءة والأمان والتجهيزات الإلكترونية الخاصة بتحويل قصر الأميرة خديجة بحلوان لمتحف عام لمختلف الأديان، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتفعيل إجراءات تحويل القصر لمتحف.

وصرح نائب المحافظ بأنه سيتم إعداد مذكرة لطرح المشروع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان للإشراف على كافة الأعمال.

وطالب نائب المحافظ بأن تتم الأعمال الإنشائية بالتوازي مع الأنشطة الفنية والمسابقات لطلاب المدارس وتنظيم دورات تدريبية للمرأة تشمل الحرف اليدوية وأعمال الخياطة.

من جهة أخرى، أكد اللواء أحمد فؤاد، استمرار أعمال حملة النظافة التي تتم لرفع المخلفات بمنطقة مقابر اليهود بعزبة النصر بحي البساتين، حيث بلغت كمية المخلفات التي تم رفعها خلال اليومين السابقين 5000 طن.

وأوضح نائب محافـظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنـه تم التنـسيق مع مسئول الطائفة اليهودية لاستلام الموقع عقب الانتهاء من إزالة كافة التراكمات للبدء في أعمال ترميم واستكمال بناء سور بطول 100 متر لمنع وضع أي إشغالات عليها مرة أخرى.