برلماني: إقبال الأجانب على السندات الدولية دليل على قوة اقتصاد مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الإقبال الكبير وغير المسبوق من جانب المستثمرين الأجانب على الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية بمبلغ ٤مليارات دولار دليل على قوة الاقتصاد المصري.

وأشار فى بيان له اليوم إلى أنه نحو ٢٥٠مستثمرًا حصلوا على هذه السندات من أسواق أمريكا وأوروبا وآسيا فهو دليل قاطع على نجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، مضيفا أن هذا الإقبال يعكس أيضا الثقة العالمية الكبيرة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري الجيد.

وأشاد المسعود بقدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تخطي المرحلة الصعبة من مسيرة الإصلاح الاقتصادي، مطالبًا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، باستغلال مثل هذه الأحداث الإيجابية في الترويج لجذب الاستثمارات العالمية لإقامة المشروعات الاستثمارية ضمن المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها الدولة.

وقال المسعود، إن السياسات الناجحة للدكتور محمد معيط وزير المالية أكدت للرأي العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، بأنه واحد من أنجح وزراء المالية في تاريخ مصر.