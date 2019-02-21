"مصراوي" يحصل على جائزتين في التصوير الفوتوغرافي

كتب- إسلام ضيف:

فاز الزميل علاء أحمد، المصور الصحفي بموقع مصراوي، أمس الأربعاء، بالمركز الخامس في مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها مجلة "البيت" التابعة لمؤسسة الأهرام، وذلك عن صورة سيدة تعاني من الفقر بمنطقة منشأة ناصر.

حضر التكريم سوسن مراد رئيس تحرير المجلة، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير صحيفة الأهرام.

كانت مجلة البيت أطلقت مسابقة للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "الجمال الخفي للقاهرة"، وذلك في إطار فعاليات أسبوع القاهرة للصورة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة سوسن مراد رئيس تحرير المجلة، والمصور والمخرج الفني فوزي مصرللي، والمخرج الفني حسين الشحات، والمصور عماد عبدالهادي.

كذلك كرمت مؤسسة "I Help" لذوي الاحتياجات الخاصة، الزميل علاء أحمد عن حصوله على المركز الأول بمسابقة التصوير الفوتوغرافي التي نظمتها الأسبوع الماضي.

وفازت صورة "طفل نادي الزمالك"، في المسابقة التي تهدف لإبراز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات، وذلك بعد حصولها على 5 آلاف صوت.