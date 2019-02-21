انطلاق المؤتمر العربي للمحاماة بالقاهرة 28 فبراير الجاري

القاهرة- مصراوي:

تنطلق أعمال المؤتمر العربي للمحاماة في الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 2 مارس المقبل، بالقاهرة، ويأتي المؤتمر في نسخته الثالثة تحت شعار "المحاماة بين المحلية والدولية" في إشارة واضحة لأهمية مواكبة التغيرات التي تحدث في مجال المحاماة على كافة الأصعدة.

وقال المستشار وليد عثمان، أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر يطرح حلولًا كاملة لمواجهة التحديات الجديدة في ظل تنوع الخدمات القانونية، وظهور تقنيات حديثة لا يستطيع محامي بمفرده الإحاطة بها، فضلًا عن وجود طلبات من عملاء أجانب يجب تلبيتها.

وأضاف عثمان، أن فكرة المؤتمر تأتي كمنتدى قانوني سنوي، يُدعى إليه المحامين والمستشارين والقانونيين لمناقشة المستجدات في المنظومات القانونية والاطلاع على أبرز ما جاء فيها، لإتاحة الفرصة أمام المحامين والقانونيين العرب للتعرف على الجديد لإثراء وإقرار العدالة، وتحقيق موقع ريادي متميز.

وأكد الأمين العام للمؤتمر، أن الجلسات ستركز على تعريف المشاركين بمتطلبات التحول من مكاتب المحاماة الفردية المحلية إلى شركات المحاماة الدولية، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات الاحترافية لصياغة النظام التأسيسي في شركة المحاماة، والتحديات التي تواجه الشركاء، فيما تساهم ورش العمل المتخصصة في إكسابهم المهارات اللازمة لتقدم الخدمات القانونية بشكل عام والمهجور منها بشكل خاص.

ومن المقرر أن تُعقد خلال المؤتمر، مجموعة من ورش العمل أهمها في صياغة لوائح النظام الأساسي في الأندية الرياضية وعقود احتراف اللاعبين، والضرائب على الشركات المساهة والاتفاقيات الدولية، وحماية العلامات التجارية، والفارق بين الشركات العائلية وشركة الشخص الواحد.