حفاظًا على مكتسبات الثورة.. 29 لجنة نقابية بالإسماعيلية تؤيد تعديل الدستور

كتب- محمد نصار:

أعلنت مجموعة من اللجان النقابية بعدد من الشركات والنقابات بمحافظة الإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب.

وأيدت النقابة العام للعاملين بشركة شرق الديلتا لإنتاج الكهرباء، تعديل عدد من مواد الدستور، وذلك لمصلحة الدولة المصرية.

وقالت النقابة، في بيان، إن عمال الشركة والبالغ عددهم 6700 سيظلون كما عهدتهم مصر رجال الأزمات وجنود الوطن في الأوقات الصعبة.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بضرائب القيمة المضافة الإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية، وذلك حفاظًا على ما تشهده مصر من استقرار وتنمية في شتى المجالات.

وأكدت اللجنة النقابية، في بيانها، أن هذا الموقف يأتي في إطار استكمال الخطط المستقبلية التي من شأنها الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء بهيئة الطرق والكباري، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، لمواكبة التطورات الجديدة وترسيخ قيم الحرية والعدالة الاجتماعية لاستكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، تعديل جميع مواد الدستور التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك للحفاظ على مكتسبات الثورة والدولة.

كما أيدت اللجنة النقابية بشركة الألومنيوم العربية، التعديلات الدستورية المرتقبة، وذلك دعمًا لاستقرار الدولة والحفاظ على الوطن.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التضامن بالإسماعيلية تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، تعديل الدستور.

ووافق الاتحاد المحلي لنقابات عمال محافظة الإسماعيلية على تعديل الدستور، لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية والحفاظ على استقرار الوطن.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، تعديل مواد الدستور التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية من أجل الإصلاح الاقتصادي واستكمال مسيرة التنمية.

وقالت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة كهرباء القناة، إنها توافق على التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لاستكمال مسيرة البناء والتقدم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما أيدت اللجنة النقابية للعاملين بصحة الإسماعيلية، تعديل مواد الدستور، والتأكيد على وقوفها خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة كوكا كولا مصر بالإسماعيلية وبورسعيد، تأييدها للتعديلات الدستورية، لبناء مصر الحديثة تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، تعديل مواد الدستور، للوقوف خلف القيادة السياسية واستكمال مسيرة التنمية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين ببريد الإسماعيلية، تأييدها التام لكافة التعديلات الدستورية المرتقبة، لاستكمال المشروعات العملاقة التي بدأت من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي بالإسماعيلية، التعديلات الدستورية، المتوقع طرحها للاستفتاء خلال الفترة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية التنظيم والإدارة بالإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية حفاظًا على استقرار الوطن.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، موافقتها على تعديل الدستور لاستمرار مسيرة العطاء والتنمية.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالتأمينات الاجتماعية بالإسماعيلية، تعديلات الدستور، موضحة أنه لا يمكن إنكار ما تنعم به مصر في القترة الحالية من رؤية واضحة لمستقبل أفضل.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بمحافظات (الإسماعيلية - بورسعيد - شمال سيناء - جنوب سيناء - العاشر من رمضان - المدن الجديدة - البحر الأحمر) تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالتموين والتجارة الداخلية بجميع الأعضاء دعمها وتأييدها للتعديلات الدستورية لدعم استقرار الوطن.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة "قطاع الإسماعيلية" كافة التعديلات الدستورية المقترحة لدعم استقرار الوطن، واستكمال المشروعات العملاقة التي بدأت.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري، قطاع القناة وسيناء، تعديل مواد الدستور وذلك للعمل على تحقيق نهضة الدولة المصرية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمطاحن شرق الدلتا بالإسماعيلية، تأييدها التام للتعديلات الدستورية المقترحة، لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالإسماعيلية، التعديلات الدستورية المقترحة.

كما أعلن الاتحاد المحلي، لنقابات عمال محافظة الإسماعيلية، موافقته على التعديلات الدستورية دعمًا لاستقرار الوطن.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات بالإسماعيلية، التعديلات الدستورية، لاستكمال المشروعات العملاقة التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة السابقة.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، تأييدها للتعديلات الدستورية.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية المالية بالإسماعيلية، تأييدها التام للتعديلات الدستورية وخاصة فيما يتعلق بمد فترة الرئاسة.