وزيرة الصحة: فحص أكثر من 400 ألف تلميذ منذ إطلاق مبادرة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 403 ألف و253 طالب وطالبة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية، وذلك منذ إطلاق المبادرة يوم السبت الماضى وحتى مساء أمس الأربعاء، من خلال فحص الطلاب في عدد من مدارس 11 محافظة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن أكثر محافظات الجمهورية في فحص الطلاب هي البحيرة ثم الجيزة والفيوم، حيث تم فحص 86 ألفاً و290 بالبحيرة، و72 ألفاً و327 بالجيزة، و52 ألفًا و467 بالفيوم، و50 ألفاً و312 بالإسكندرية، و42 ألفًا و318 بقنا، و34 ألف و622 بالقليوبية، و30 ألفًا 313 بدمياط، و16 ألفًا و28 بأسيوط، و10 آلاف 268 في بور سعيد، و5664 بمطروح، و2644 بجنوب سيناء.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم فحص طلاب 51 مدرسة بالبحيرة، و45 مدرسة بالجيزة والإسكندرية، و36 مدرسة بالفيوم، و28 مدرسة بالقليوبية، و21 مدرسة بأسيوط، و17 مدرسة بقنا، و16 مدرسة بدمياط، و12 مدرسة ببورسعيد، و12 مدرسة بجنوب سيناء، و7 مدارس بمطروح.

وأوضح أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى أن كافة الطلاب الذين يتم إكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" سيتلقون العلاج اللازم لهم بـ"عيادات التأمين الصحي" بالمجان.

يذكر أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 12 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث

يشترط إعطاء ولى الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.