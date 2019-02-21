"الزراعة العضوية" قانون حكومي جديد أمام زراعة البرلمان
03:26 م الخميس 21 فبراير 2019
كتبت- ميرا إبراهيم
تبدأ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أعمالها الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، والمشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الصحية - والشئون الدستورية والتشريعية،كذلك تناقش مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
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