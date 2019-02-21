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    "الزراعة العضوية" قانون حكومي جديد أمام زراعة البرلمان

    03:26 م الخميس 21 فبراير 2019
    "الزراعة العضوية" قانون حكومي جديد أمام زراعة البرلمان

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم

    تبدأ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أعمالها الأسبوع المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية، والمشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الصحية - والشئون الدستورية والتشريعية،كذلك تناقش مشروع القانون المقدم من النائب عبدالحميد دمرداش و60 نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.

    مجلس النواب مشروع القانون قانون الزراعة العضوية عبدالحميد دمرداش

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