بتكلفة تتجاوز 800 مليون جنيه.. إنشاء وتعلية 92 مدرسة بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن المحافظة لا تدخر جهدًا في العمل على تخصيص أراضي لإنشاء مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب، وتخفيض كثافة أعداد الطلاب بالفصول.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم الخميس، إنه خلال الأشهر الماضية تم الانتهاء من استلام 4 مدارس جديدة تضم 135 فصلًا بتكلفة إجمالية حوالي 47 مليون جنيه، بالإضافة إلى توسعة وتعلية 11 مدرسة بإضافه 168 فصلًا دراسيًا بتكلفة أكثر من 40 مليون جنيه.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تنفذ حاليًا 22 مدرسة جديده تضم 900 فصل دراسي، جاري العمل بهم ليدخلوا الخدمة مع بداية العام المقبل بتكلفة حوالي 380 مليون جينه بالإضافة إلى الاستمرار في سياسة المحافظة بتوسعة وتعلية المدارس القديمة بإعادة إنشاء مباني جديدة بها وذلك للتغلب على صعوبة توفير أراضي لإنشاءات جديدة وذلك بـ55 مدرسة بإنشاء 975 فصلًا بتكلفة تتجاوز 341 مليون جنيه.