سجن مشدد وغرامة 8 آلاف جنيه.. برلماني يكشف ملامح قانون المرور الجديد

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة 90 مادة بمشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، من أصل 96 مادة يتضمنها.

وأضاف دسوقي، لمصراوي، اليوم الخميس، أن البرلمان لا يستعجل الانتهاء من مشروع القانون بقدر ما يهمه إخراج قانون سليم قابل للتطبيق، لافتًا إلى أن 50% من المواد التي جرى الانتهاء من مناقشتها توجد حولها خلافات في العقوبات المقررة في القانون وكذلك توجد شبهة عدم دستورية في بعض المواد، وهذا خلق حالة من الخلاف بين أعضاء اللجان التي تناقش القانون.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات، أنه في كل الأحوال سينتهي البرلمان من القانون قبل شهر يوليو المقبل وقبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية للمجلس، وهذا أمر متفق عليه مع الحكومة.

وأوضح عضو اللجنة، أن القانون عقب الانتهاء منه بشكل كامل، سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للموافقة عليه، ومن تاريخ هذه الموافقة ونشر القانون في الجريدة الرسمية، توجد مهلة 3 سنوات لبدء تطبيق القانون الجديد.

وتابع محمد بدوي: "هذه المدة تم الاتفاق عليها وهي ضرورية؛ لأنه خلالها ستكون الحكومة انتهت من كافة أعمال البنية التحتية الخاصة بالقانون الجديد.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تم تقسيم الغرامات المالية في القانون إلى 5 شرائح وفقًا لنوع المخالفة المُرتكبة على النحو التالي:.

- الشريحة الأولى، وتتراوح الغرامة من "100 - 200" جنيه.

- الشريحة الثانية، وتتراوح الغرامة من "200 - 400" جنيه.

- الشريحة الثالثة، وتتراوح الغرامة من "400 - 1000" جنيه.

- الشريحة الرابعة، وتتراوح الغرامة من "2000 - 4000" جنيه.

- الشريحة الخامسة، وتتراوح الغرامة من "4000 - 8000" جنيه.

وحول طريقة تحصيل هذه الغرامات، أشار النائب محمد بدوي دسوقي، إلى أن القانون يعطي فترات سماح، مضيفًا: "إذا تم دفع قيمة الغرامة خلال أسبوع من تاريخها يتحمل المواطن نصف قيمة الحد الأدنى فقط حسب شريحة المخالفة، وإذا دفعها خلال 3 أشهر سيلزم بدفع كامل الحد الأدنى على الأقل، وبعد مرور 3 أشهر ستتم إحالته للمحكمة".

كما أكد عضو اللجنة، أن القانون يتضمن عقوبات حبس مشددة تتراوح بين "3 - 6 - 12" شهرًا، إلى جانب سحب السيارة في عدد من الحالات منها أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة، والحالة الثانية إذا تسببت هذه السيارة في حادث نتج عنه ضحايا سواء وفيات أو مصابين، والحالة الثالثة تتعلق بوجود مخدرات داخل السيارة.