"أوبن بوك".. وكيل الأزهر يكشف تفاصيل وموعد امتحان أولى ثانوي

كتب- محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن الامتحانات بنظام "open book" لطلاب الصف الأول الثانوي في مارس المقبل.

وأضاف عباس، لمصراوي، أنه يجرى طرح أسئلة لتدريب الطلاب على نظام "أوبن بوك" على بوابة الأزهر الإلكترونية، لافتا إلى أن النظام ينمي مهارة الطالب ويحتاج إلى مذاكرة وفهم للمنهج للقدرة على إجابة الأسئلة.

ونوه وكيل الأزهر، إلى أنه جرى تدريب معلمي الأزهر على نظام التعليم الجديد طبقا للبروتوكول الموقع بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات الفترة المقبلة بين مسئولي الأزهر والوزارة لبحث موعد تسلم التابلت لطلاب أولى ثانوي.

والتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الأحد الماضي بمقر المشيخة، لبحث تعزيز سبل التعاون بين الأزهر والوزارة في إطار المنظومة الوطنية لتطوير التعليم.

وقال شيخ الأزهر، إن التعليم الأزهري هو باعث نهضة مصر الحديثة، وعلى أساسه قامت كل أشكال التعليم في مصر، مؤكدًا أهمية دعم التعليم في الأزهر لأنه يمثل ضمانة الاستقرار والتعايش المجتمعي في مصر والعالم العربي والإسلامي، كما أنه يربي أبناءه على التعددية وقبول الاختلاف واحترام الآخر وحب الوطن والانتماء له.

وأكد شيخ الأزهر أهمية التنسيق والتعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهه، موضحًا أن بناء الوطن لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاهتمام بالتعليم وبناء مواطن قادر على النهوض بمجتمعه.

من جانبه، أطلع وزير التربية والتعليم شيخ الأزهر على نتائج التعاون المشترك في مجال تطوير نظم ومناهج التعليم، مبينًا أن الأزهر يمتلك خبرات طويلة في مجال التعليم ولديه كوادر مؤهلة للتعامل مع أحدث الوسائل والطرق التعليمية