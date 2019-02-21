قيادات الكهرباء تشهد تخريج 74 متدربًا أفريقيًا

كتب- محمد صلاح:

فى إطار الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة لبناء وإعداد الكوادر من دول حوض النيل،

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من قيادات القطاع، اليوم الخميس، احتفالية تخريج عدد 74 متدربًا من دول حوض النيل والقرن الأفريقي، في 4 برامج تدريبية تحت عنوان "الأصول وإدارة المخاطر"، "استكشاف الأعطال الفنية للكابلات الكهربائية"، "تشغيل وصيانة شبكات النقل"، "تكنولوجيا طاقة الرياح وتحسين كفاءة الطاقة".

وحسب بيان، اليوم، أوضح عسران، أن البرامج التدريبية شملت عددًا من المتدربين من دول حوض النيل والقرن الأفريقي من بوروندي، جيبوتي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، السودان، جنوب السودان، الصومال، تنزانيا، وأوغندا.

وأضاف أن البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذي يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل في مجالات الكهرباء بمصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة.