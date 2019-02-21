برلمانية للمجتمع المدني: شاركوا الدولة في خطط التنمية

كتب- محمد نصار:

أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية والممثلة في مؤسسات المجتمع المدني والجميعات الأهلية إلى جانب الحكومة، في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والنجوع في مختلف المحافظات، لاسيما أن الحكومة في الوقت الراهن يقع على عاتقها مسئوليات جمّة، وتتولى أكثر من ملف في توقيت واحد، وتحارب في أكثر من جبهة، في سبيل تنفيذ خطط التنمية التي تنشدها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت فهيم، في بيان، اليوم الخميس، إن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بخدمات الصرف الصحي في القرى والنجوع، وصيانة حقوق المواطن المصري، بشرب مياه صالة ونقية، وتحسين وتوفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وهو ما يُحتم على منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية أن يتعاونوا مع الدولة، من خلال تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة مشتركة، وتتولى الحكومة 60% منها، على أن يتحمل الأهالي 40%، من خلال تمويل شبكات الصرف الصحي الداخلية وتوفير أراضي محطات الرفع والمعالجة.

وأضافت عضو مجلس النواب: "بلادنا في أمس الحاجة خلال الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وهو أمر متعارف عليه وسائد في أغلب دول العالم، لإنتاج عمل مميز، وتنفيذه في أسرع وقت، حيث أن توفير بنية تحتية عنصرًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة".

ودعت عضو مجلس النواب، رجال الأعمال، إلى أن يكونوا شركاء مع الدولة في تنفيذ المشروعات المتوقفة، من أجل استكمال البنية الأساسية للدولة، لافتة إلى أن مشروعات الصرف الصحي خطوة مهمة للغاية تعقبها خطوات كثيرة لكي تتمكن الدولة من تغطية جميع قرى مصر، مما يساعد المواطن على أن يعيش حياة كريمة خالية من التلوث البيئي، ويستطيع أن يشرب مياه صالحة للشرب.