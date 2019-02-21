الكرة في ملعب الحكومة.. أول تعليق لرئيس اتحاد المعاشات على حكم الإدارية

كتب- محمد سامي:

أشاد البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بأحقية أًصحاب المعاشات في 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف، واصفا الحكم بالتاريخي والذي أيد حكم أول درجة الصادر في شهر أكتوبر 2018.

وأضاف فرغلي، لمصراوي، الخميس، أن مقيم الدعوى قدم جميع المستندات لإثبات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخمسة، مؤكدا أن الحكم صادر من أعلى محكمة بمصر، وهو حكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام أي محكمة وينفذ بالمسودة دون إعلان.

وأوضح أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، وأصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لحكم الإدارية العليا.

وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم، موضحًا أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة والتي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم.