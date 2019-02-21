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    9 يونيو.. ننشر مقترح جدول امتحان الثانوية العامة 2019

    11:55 ص الخميس 21 فبراير 2019
    9 يونيو.. ننشر مقترح جدول امتحان الثانوية العامة 2019

    ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسي 2018/2019، وإتاحته على موقع الوزارة لتلقي آراء ومقترحات الطلاب بشأنه.

    وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، جاء ذلك في إطار حرص الوازرة على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

    وقالت الوزارة، إنه تم جرى إتاحة الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقي الآراء والمقترحات؛ تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقًا لما حددته الوزارة سابقًا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.

    وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقي المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، تمهيدًا لعرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاعتماده وإعلانه.

    وجدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.

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    وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الثانوية العامة الثانوية العامة اتحاد طلاب مصر المجلس الأعلى للآباء طارق شوقي

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