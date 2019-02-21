مدير "تعليم مطروح" يتابع المسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور سمير النيلي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، فعاليات الحملة القومية للمسح الطبي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، لتلاميذ المدارس الابتدائية بالمحافظة، والتي بدأت الأحد الماضي وتستمر حتى بداية مارس المقبل، وذلك بحضور سحر عيد مدير التعليم الابتدائي.

وبحسب بيان صحفي، اليوم، تابع النيلي، إجراء المسح الطبي الشامل لأمراض: الأنيميا والسمنة والتقزم، على تلاميذ المرحلة الابتدائية، قائلًا إن الحملة القومية للكشف عن تلك الأمراض، تعد استكمالًا للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف النيلي، أن الحملة بدأت بجميع المدارس الابتدائية بالإدارات التعليمية بالتعاون والتنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة وهيئة التأمين الصحي، بدعم كامل من اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، لافتا إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة؛ للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح أهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي؛ لتحديد إجراءات وطرق العلاج، معربًا عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لاهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياه آمنة وكريمة لهم من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان صحيًا وعلميًا واجتماعيًا.

كما شدد مدير التعليم علي ضرورة تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، كما أكد على أهمية الأناشيد الوطنية في المدارس لدورها في غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى التلاميذ.