متابعة الرئيس استعدادات كأس الأمم واجتماع الوزراء في صدر صحف اليوم

القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بالإضافة إلى عدد من أخبار الشأن المحلي عناوين واهتمامات صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس.

فتحت عنوان "سيادة القانون أساس الحكم في مصر"، ذكرت صحيفة (الأهرام) في صفحتها الأولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أنه لا أحد يستطيع أن يتدخل فى عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات.

وأشار الرئيس -خلال استقباله أمس، النواب العموم المشاركين فى المؤتمر الأول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعضاء اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم الأفارقة- إلى دعم الدولة النيابة العامة ومختلف الهيئات القضائية فى مصر، باعتبار أن سيادة القانون هى أساس الحكم، مؤكدا أهمية العدل باعتباره أسمى القيم الإنسانية وأساس استقرار المجتمعات.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الرئيس أكد أهمية المؤتمر الذي تنظمه النيابة العامة المصرية حول سبل تعزيز التعاون الدولي فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، باعتبار أن هذين الموضوعين من أهم التحديات التي تواجه العالم فى الوقت الحالي، خاصة مع الأزمات المتعددة التي تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية، وما للإرهاب من دور رئيسي فى إشعالها، فضلا عن أثر غسل الأموال فى استنزاف الاقتصاد الوطني والإضرار بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول والشعوب.

وشدد الرئيس ـخلال اللقاءـ على خطورة قضية الإرهابيين العائدين من المناطق التى تعانى الإرهاب إلى دولهم الأم، ممن يطلق عليهم المقاتلون الأجانب، وما يمثله هؤلاء من خطورة على المجتمعات، حيث يتم استغلالهم في نشر الفكر المتطرف الذي لا يؤمن إلا بالقتل والعنف والتدمير.

واستعرض الرئيس رؤية مصر لمكافحة الإرهاب، التى تستند إلى التعامل مع تلك الظاهرة من كل جوانبها، بما فى ذلك الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والدينية، فضلا عن التصدى لآليات التمويل والدعم السياسى والإعلامي للجماعات الإرهابية.

وطالب الرئيس بتكثيف جهود المجتمع الدولى لمنع استغلال الإرهاب التقدم المعلوماتى والتكنولوجى، واستخدام المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على التطرف وتجنيد الأفراد.

وفي متابعتها أيضًا لنشاط الرئيس السيسي أمس، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بشأن الترتيبات اللازمة قبل إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لضمان خروجها بالصورة المثلي، آخذا فى الاعتبار أهمية الحدث على المستويين القارى والدولي، فضلا عن مواكبته مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.

ووجه الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، باستثمار عملية التحضير للبطولة فى تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بمنشآت واستادات كرة القدم، ورفع كفاءتها بالمحافظات التى ستقام بها، فضلا عن حسن إدارة الجوانب الاقتصادية وعوائد البطولة السياحية والتسويقية، بالإضافة إلى الالتزام بالبرامج التنفيذية والزمنية المحددة للانتهاء من جميع التفاصيل التنظيمية وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول متابعة آخر الاستعدادات لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الترتيبات على مستوى المحافظات الخمس التى ستستقبل مباريات البطولة، وهي: القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، بما فيها المنشآت الرياضية والصحية والفندقية والسياحية، والطرق الرئيسة، والمرافق العامة، وخدمات الإطفاء والمرور والإسعاف.

وفي الشأن المحلي وتحت عنوان "إعدام 9 من قتلة الشهيد هشام بركات"، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن قطاع مصلحة السجون نفذ بسجن الاستئناف أمس حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض ووافق عليه مفتي الديار المصرية في 9 من المتهمين باغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، مشيرةً إلى ان حكم الإعدام تم تنفيذه بإشراف اللواء الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بحضور النيابة العامة وأحد رجال الدين.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين هم احمد طه، أبو الحسن أحمد، أحمد الدجوي، محمود الأحمدي، أحمد محروس سيد، أبو بكر السيد، أحمد جمال حجازي، عبدالرحمن سليمان، وإسلام محمد.

وأشارت (الأهرام) إلى أن محكمة النقض كانت قد أصدرت في 25 نوفمبر الماضي حكما بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين التسعة ورفضت الطعون المقدمة منهم.

وتحت عنوان "القضاء على 8 إرهابيين وتدمير سيارتين مفخختين بشمال سيناء"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء نجحت في استهداف وتدمير 7 أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية في الإختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلهم كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلي كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

ونقلت الصحيفة عن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة قوله إنه تم القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وتدمير عربتين مفخختين تم تجهيزهما لإستهداف القوات وأن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناءً علي معلومات استخباراتية لرصد وتتبع باقي العناصر الإرهابية التي إشتركت في العملية الأخيرة حيث قامت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء باستهدافهم.

وتحت عنوان "مدبولي وصادق يفتتحان مؤتمر تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التمويل وغسل الأموال"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والنائب العام المستشار نبيل صادق رئيس جمعية نواب العموم الافارقة، افتتحا فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يختتم أعماله اليوم، بمشاركة ٤١ دولة ومنظمة دولية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

ونقلت الصحيفة عن النائب العام قوله إن المؤتمر يأتي في ضوء إدراك النيابة العامة لتطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارسة الأعمال الإجرامية وإتاحة التمويل لها.

وأوضح أن الأهمية باتت ملحة لدعم التعاون الدولي وتكاتف الجهود بين مختلف دول العالم، وتبادل الرؤي والآراء، لوضع حد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأشار إلي أن هذا الملتقي الدولي يتيح ذلك ويتسق مع اضطلاع مصر بمسئوليتها في هذا الخصوص، حيث قامت بالانضمام إلي العديد من الاتفاقيات الخاصة بمواجهة الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المؤتمر ناقش خلال جلساته العديد من القضايا المهمة في مجال مكافحة الارهاب والجرائم، منها أفضل الممارسات في ضبط وتحقيق قضايا تمويل الإرهاب وغسل الأموال، ودور الصكوك الدولية والإقليمية لمواجهة الإرهاب وغسل الأموال، وطبيعة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تنفذها سلطات الإدعاء العام، وسبل التحقيق في الجرائم التي تنطوي علي استخدام شبكة المعلومات الدولية بواسطة الإرهابيين من أجل تمويل الإرهاب وغسل الأموال "‬الجوانب القانونية والعملية"‬، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وعن الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المجلس بدأ اجتماعه أمس برئاسة د. مصطفي مدبولي بالوقوف دقيقة حدادًا علي أرواح شهداء العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى أن د. مدبولي أكد الاستمرار في معركة الوطن المقدسة ضد الإرهاب الغادر بجانب جهود التنمية في ربوع مصر. وقال ان الدولة تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة ساعدت في الحد من العمليات الإرهابية مؤكدا استمرار مواجهة الإرهاب حتي تحقيق النصر الشامل.

كما أكد مدبولي أهمية البناء علي ما تحقق خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي الناجحة في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي طالب في كلمته بضرورة التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. كما تناول في مباحثاته جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلي مصر.

ووافق المجلس علي مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاقيتين بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 210 ملايين يورو لدعم المشروعات النسائية وتمكين المرأة اقتصاديا وقطاع الحماية الاجتماعية ومساندة الاصلاحات في مجال التأمين الصحي.

كما وافق المجلس علي طلب محافظة جنوب سيناء بالترخيص لشركة زهرة جنوب سيناء لتشغيل مصنع فرز وتوريد السماد العضوي بمدينة شرم الشيخ.. ووافق كذلك علي السماح لوزارة التربية والتعليم برفع قيمة الشراء لرفع المحتوي الالكتروني للكتب الدراسية عبر شبكة الإنترنت والسماح لوزارة التعليم العالي بزيادة المبلغ المخصص لبناء بيت مصر بالمدينة الجامعية في باريس.

ومن ناحية أخرى، ذكرت "الجمهورية" أن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أكد أهمية الاستفادة من الخبرة الكورية وخلق فرص حقيقية للاستثمار في العديد من المجالات الصناعية الحديثة من خلال التعاون في المجالات الصناعية المختلفة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية مصر "20 ــ 2030" بأهمية زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقائه الدكتور "هي بيوم لي" الرئيس الشرفي لجمعية التنمية الكورية المصرية KEDA ووزير الصناعة والتجارة والطاقة الأسبق لدولة كوريا الجنوبية والرئيس الحالي لمجلس الأعمال الافريقي الكوري 2018 الذي يزور القاهرة علي رأس وفد من كبري الشركات الكورية. لدراسة اتخاذ مصر مركزا لتوطين التكنولوجيا وتصنيع وتصدير المنتجات الكورية إلي المنطقة العربية والافريقية.

وأكد التراس اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وأن تصبح الهيئة قاطرة للصناعات المصرية، مضيفًا أن التعاون مع الشركات الكورية يتضمن تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتدريب ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة.

وتحت عنوان "شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر ممثلة في وزارة المالية، نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح "5 ــ 10 ــ 30 سنة" بأسعار عائد جيدة في ضوء طلبات اكتتاب تجاوزت 21.5 مليار دولار من 250 مستثمراً دولياً بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية.. رغم تقلبات أسواق المال العالمية والتي أثرت سلباً علي العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

وأكدت "الجمهورية" أن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية تؤكد تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الأداء الاقتصادي المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس علي تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل علي المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات. مما أدي إلى إقفال باب تلقي طلبات الاكتتاب مبكراً جداً وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة وهو يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن نسبة التغطية هي الأعلي علي مستوي الدول ذات التصنيف المماثل لمصر.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الحصيلة الدولارية للسندات ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة. مشيراً إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار علي السوق المحلية فقط وبما يساعد علي خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بأجال 5 و10 و30 سنة مما يؤدي إلي إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.

كما أبرزت صحيفة (الجمهورية) الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس والتي استضافت خلالها الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المرشح نقيباً للصحفيين وأدارها الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الوكالة.

وذكرت الصحيفة أن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المرشح نقيباً للصحفيين أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الصحافة والإعلام اهتماماً خاصاً ويسعي لدعم العاملين بهما بشكل دائم لضمان وجود منظومة صحفية وإعلامية مصرية رائدة تضطلع بمسئولياتها تجاه الدولة المصرية.

وأوضح رشوان، خلال الندوة، أن الدعم الذي لمسه من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن زيادة البدل للصحفيين ما هو إلا انعكاس لدعم الرئيس السيسي للصحفيين بوصفه رئيس السلطة التنفيذية.

وأضاف أنه رشح نفسه نقيباً للصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقبلة بشعار "لم الشمل وهيبة النقابة" انطلاقاً من أن نقابة الصحفيين ومهنتهم لم تخل يوماً من تنوع في الآراء والأطياف والرؤي.. فالتنوع هو أصل الأشياء لكن "لم الشمل" يعني أن الصحفيين داخل مؤسسة تجمع أصحاب مصلحة واحدة بحكم دورها الدستوري والقانوني.

وأشار إلى أن النقابة هي تجمع مصالح. وأن "لم الشمل" يعني المصلحة الواحدة وهي الحفاظ علي المهنة ومؤسساتها سواء كانت قومية أو خاصة.

تابع بقوله: إن الجماعة الصحفية عانت في فترات متقطعة من صعوبة التواصل بين نقابتها ودولتها، مضيفاً: نريد فتح الجسور مع الدولة وهذا لا يعني تبعيتنا لأي جهة كانت فمهنتنا هي مهنة الحرية والاستقلال.