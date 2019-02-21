اليوم.. توقيع برتوكول تعاون بين اتحاد كتاب مصر وفلسطين

القاهرة - مصراوي:

يوقع رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي، رئيس تحاد كتاب فلسطين، وذلك اليوم الخميس، في مقر الاتحاد بالزمالك، في حضور وفود فلسطينية.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي إن البروتوكول يأتى انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى نقابة اتحاد كتاب مصر، واتحاد كتاب فلسطين، في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما، من أجل الوصول إلى تحقيق تكامل ثقافي حقيقي بين الأدباء والكتاب في الدولتين العربيتين الشقيقتين، وخلق تفاعل خلاق بين نخبة الكتاب والأدباء بين الطرفين، وتعزيز للفكر القومي في مجالات الفكر والأدب.

التعاون يأتي في حركة الترجمة، وتنظيم الملتقيات السنوية لتبادل الزيارات الثقافية، وأيضًا لتبادل الرؤى بين الكتاب، وتقديم الورش الإبداعية فى مجالات الأدب المختلفة، وتقديم كل ما يدعم الأدب العربي والفلسطيني.​