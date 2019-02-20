وزير الأوقاف يطالب بتضافر الجهود للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مؤتمر "تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التهديد المتصاعد لتمويل الإرهاب وغسل الأموال" الذي انطلق اليوم الأربعاء يعد خطوة جادة في القضاء على الإرهاب، مطالبا بتضافر جهود جميع الجهات والمؤسسات للقضاء على الإرهاب وتجفيف روافده ومنابعه ولا سيما الاقتصادية منها عن طريق مواجهة تمويل الإرهاب وغسل أمواله.

وقال وزير الأوقاف، في بيان اليوم: "لا شك أن تجفيف المنافع الاقتصادية للجماعة الإرهابية من أهم سبل مواجهة الإرهاب، لأن الأموال هي الرابط الذي يربط أعضاء وعناصر الجماعة الإرهابية برباط نفعي وثيق من خلال شراء أصحاب النفوس الضعيفة، والتركيز على المهمشين أو المحرومين أو الأكثر احتياجًا وحتى تجاوزهم إلى غيرهم من طالبي وراغبي الثراء بأي وسيلة حتى لو كانت غير مشروعة أو مدمرة، إضافة إلى خطورة توظيف هذا المال في العمليات الإرهابية ودعم العناصر المتطرفة".

كما طالب الوزير الجميع بالتعامل بمنتهى الحسم مع هذا المال المشبوه حتى لا يوظف في الإضرار بالمصلحة الوطنية، أو بالمواطنين أو الإساءة إلى صورة الإسلام والمسلمين.

وكان وزير الأوقاف حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول للنيابة العامة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.