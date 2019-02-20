أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

الأزهر يدين مقتل 14 مزارعا في هجوم إرهابي بنيجيريا

10:09 م الأربعاء 20 فبراير 2019
الأزهر يدين مقتل 14 مزارعا في هجوم إرهابي بنيجيريا

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي الذي استهدف عددًا من القرويين الأبرياء، قرب مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وفقدان أربعة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف استنكاره الشديد لهذا العمل الإجرامي بحق هؤلاء القرويين الذين خرجوا سعيا في طلب الرزق، فأريقت دماؤهم المعصومة دون ذنب أو جريرة، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي التكاتف وتوحيد جهوده من أجل التصدي لتلك العصابات الإرهابية التي تهدد أمن المجتمعات وتزعزع استقرارها.

كما تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لنيجيريا، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى، عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين لأهلهم سالمين.

الأزهر الشريف هجوم إرهابي نيجيريا

الخبر التالى:

نواب: 6 قوانين لمواجهة الإرهاب.. ونساند الدولة ضد قوى الشر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان