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    الصحة تُحذر من دواء "مجهول" بالأسواق: إجراءات قانونية ضد متداوليه (مستند)

    09:13 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    الصحة تُحذر من دواء "مجهول" بالأسواق: إجراءات قانونية ضد متداوليه (مستند)

    وزارة الصحة

    كتب - أحمد جمعة:

    حذرت وزارة الصحة من تناول عقار غير مُسجل لدى إدارة الصيدلة بالوزارة، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

    وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة منشورًا رقم 8 لسنة 2019 (غش تجاري)، بضبط مستحضر (tanacea syrup)، إنتاج مصنع الإسراء للصناعات الدوائية، ورقم التسجيل 161/2014.

    وأفادت الإدارة العامة للتسجيل بأن المستحضر المذكور غير مسجل بإدارة تسجيل المكملات الغذائية والأدوية العشبية طبقا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للتسجيل.

    كما أفادت الإدارة العامة للتراخيص الصيدلة بأنه بعد الرجوع لسجلات إدارة تراخيص مصانع المستحضرات الصيدلية، وجد أنه لا يوجد مصنع مرخص لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية باسم الإسراء للصناعات الدوائية، بالإضافة إلى أنه لم يتم الاستدلال على أي بيانات خاصة بشركة نين فارما.

    وطالبت إدارة الصيدلة بإرسال المنشور إلى جميع المستشفيات العامة والخاصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.

    وقال مصدر بإدارة الصيدلة لمصراوي: "هذا الدواء غير مسجل بسجلات الوزارة، وتم طرحه بالسوق من مصنع تحت بير السلم، ومكتوب عليه مكمل غذائي".

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    وزارة الصحة إدارة الصيدلة المكملات الغذائية الأدوية العشبية
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