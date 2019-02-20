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    البيئة: رفع 800 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة أبوكبير

    05:54 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    البيئة: رفع 800 طن مخلفات من النقطة الوسيطة بمدينة أبوكبير

    رفع مخلفات- صورة ارشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    تابعت وزارة البيئة أعمال رفع المخلفات من النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بمدينة أبوكبير بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم رفع 800 طن مخلفات حتى الآن من النقطة الوسيطة.

    وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات العاجلة التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع وحدات التدخل السريع بالمحافظات والتي تم إنشاؤها بقرار من مجلس المحافظين، لرفع التراكمات تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.

    هذا المحتوى من

    مخلفات وزارة البيئة مدينة أبوكبير الشرقية

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