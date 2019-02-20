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    "التعليم" تطلق البرنامج التوعوي حول مفاهيم الدمج للقيادات التعليمية

    05:27 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    "التعليم" تطلق البرنامج التوعوي حول مفاهيم الدمج للقيادات التعليمية

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت - ياسمين محمد:

    أطلقت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة، وجامعة عين شمس، البرنامج التوعوي؛ لتأهيل القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية حول مفاهيم الدمج وأسس التعامل مع الطلاب المدمجين بالمدارس.

    وقالت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة - في تصريح اليوم الأربعاء - إن الدورة التي تختتم فعالياتها غدًا تستهدف ٢٨٠ متدربًا من القيادات التعليمية من محافظات (قنا، سوهاج، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، الغربية).

    وأضافت أن البرنامج التوعوى يتضمن عدة موضوعات منها: الدمج التعليمي، والميثاق الأخلاقي للعاملين في مجال التربية الخاصة والدمج، وأيضًا فن إدارة الوقت، والقرارات الوزارية المنظمة للدمج، بالإضافة إلى، مهارات وأدوار القائد الفعال، وأدوار المعلمين في مدارس الدمج.

    وزارة التربية والتعليم الدمج للقيادات التعليمية منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة

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