"2 كفاية " للحد من الزيادة السكانية يناقش إنجازات المشروع بالفيوم

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت لجنة تيسير مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، لمناقشة إنجازات العمل بالمشروع على مستوى المحافظة خلال الشهر الأول لتطبيق حملات طرق الأبواب والتطبيق الأمثل للبرنامج للحد من الزيادة السكانية، واستعراض المدخلات المختلفة لتطوير المشروع لتحقيق النتائج والتيسييرات اللازمة.

وقالت راندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع 2 كفاية يستهدف 170 قرية في الفيوم بإجمالي 92214 أسرة مستهدفة وتم تنفيذ 9774 زيارة طرق أبواب خلال يناير و 29 ندوة من خلال 8 جمعيات أهلية شريكة حيث تستهدف حملات طرق الأبواب رفع وعي السيدات بمفهوم "الأسرة الصغيرة"، من خلال تصحيح المفاهيم الاجتماعية والدينية والصحية الخاطئة، للحد من الإنجاب والعمل على زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة وقد تم تحويل 269 حالة على عيادات 2 كفاية التي قام المشروع بتطويرها حيث تحصل المستفيدات على جميع الخدمات بالمجان كماتم تحويل 664 حالة على الوحدات الصحية.

وأوضحت فارس، في بيان الأربعاء، أن حملات "طرق الأبواب" هى آلية مهمة لحث الأسر على تنظيم الأسرة ويتم تنفيذها من خلال البرنامج على مستوى محافظات المشروع وهي 10 محافظات على مستوى الجمهورية "أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة" والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، بالإضافة إلى أن هذه المحافظات تضم أكبر عدد من مستفيدي برنامج "تكافل ".

وأكدت أن مشروع "2 كفاية" يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر، بما يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة ويستهدف برنامج 2 كفاية 1,148,861 أسرة ممن لديها 3 أطفال أو أقل من أسر برنامج تكافل وينفذ المشروع في 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز بالمحافظات العشر المستهدفة.

حضر الاجتماع سكرتير عام المحافظة وراندا فارس منسق برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن الاجتماعي ومديرو مديريات التضامن الاجتماعى والصحة والأوقاف بالمحافظة وممثلا عن الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية الشريكة.