التنسيق الحضاري يطلق مسابقة تراثي للفنون التشكيلية.. تعرف على الشروط

كتب- محمد عاطف:

أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس الاستشاري محمد أبوسعدة، الدورة الرابعة من مسابقة تراثي، والتي تم تخصيصها هذا العام للفنون التشكيلية، وتقام بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة تحت شعار "تراثنا هويتنا.. فلنحمه معاً".

وأوضح أبو سعدة، وفق بيان، أن المسابقة موجهة للفنانين التشكيليين من المحترفين والهواة لاستلهام ما تمتلكه مصر بجميع محافظاتها من بعد حضاري وإرث معماري وتراثي عظيم يتمثل في مبانيها التراثية، من خلال أعمالهم التشكيلية التي تعبر عن الموروث الحضاري والمعماري لمحافظات مصر المختلفة.

وشدد أبوسعدة على أن نطاق المسابقة يشمل المباني والمناطق العمرانية التراثية، وهي: المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز التي تمثل العصر الحديث منذ نهاية القرن التاسع عشر، والتي تعكس سمات حقبة زمنية معينة أو عمارة تقليدية تعبر عن بيئة محلية أو تتسم بالندرة والتفرد، وما تحتويه تلك المباني أو المنشآت من تفاصيل فنية دقيقة وفقاً لرؤية المتسابق.

كما يندرج في نطاق المسابقة المناطق العمرانية ذات القيمة المتميزة، مثل: مصر الجديدة- الزمالك- المعادي- القاهرة الخديوية- جاردن ستي في القاهرة، وبور فؤاد في بورسعيد، والمناطق المسجلة ذات القيمة المتميزة في الإسكندرية.

وأشار أبو سعدة إلى أن المسابقة مفتوحة للأعمال الفنية ثنائية الأبعاد (المسطحة) المنتمية للمجالات التالية:

(التصوير PAINTING الألوان مائية، ألوان زيتية، ألوان أكريلك، جواش... الخ) ، كما تشمل المسابقة الأعمال الفنية المنفذة بوسائط وخامات خطية (أقلام الرصاص، الفحم، الأحبار بأنواعها) والوسائط الجرافيكية التقليدية (الحفر والطباعة printmaking)، والرقمية DIGITAL.

يذكر أن جوائز المسابقة تتمثل في الجائزة الأولى: 35 ألف جنيه، والجائزة الثانية: 25 ألف جنيه، الجائزة الثالثة: 15 ألف جنيه، إضافة إلى ثلاث جوائز تشجيعية قيمة كل منها 10 آلاف جنيه.

وحول إجراءات التقدم أوضح رئيس التنسيق الحضاري أن كافة المعلومات واستمارة التقدم متوافرة على الموقع الإلكتروني للجهاز www.urbanharmony.org ، حيث يمكن تعبئة استمارة المشاركة إلكترونياً أو ترسل عبر البريد الإلكتروني turathy@urbanharmony.org.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة في المسابقة يوم الخميس 18 ابريل 2019.