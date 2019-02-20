"البحوث الزراعية" يناقش نتائج زيارة وزير الزراعة لمشروع غرب غرب المنيا

كتب- أحمد مسعد:

عقد مركز البحوث الزراعية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس المركز، وحضور مديري المعامل والمعاهد البحثية لمناقشة خطة تطوير العمل البحثي بالوزارة والموقف التنفيذي لمشروع غرب غرب المنيا ونتائج زيارة الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمشروع يوم السبت الماضي .

وقال سليمان خلال اللقاء، إن وزير الزراعة أشاد بالنتائج التي وصل إليها المشروع وبالقائمين عليه من مركز البحوث الزراعية والعاملين على تفانيهم في العمل وقرر صرف ٥٠٪ من مكافئتهم كحوافز وتخصيص ١٠٪ من الإنتاج كمكافأة للعاملين، وكذلك بيع منتجات المشروع بسعر التكلفة للمستهلك وهو ما يتم حاليا.

وأضاف أنه كلف مديري المعامل والمعاهد بالمتابعة الميدانية للأفرع والمحطات البحثية والتواصل مع الباحثين، كما كلفهم بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية ومتابعة إنجاز عمليات الصرف والتنفيذ قبل نهاية السنة المالية وإعداد الموازنة المالية الجديدة، موضحا بها خطة وأوجه الصرف والعائد منها وفقا لما تم الاتفاق عليه من قبل في اجتماع الأمين العام للمركز مع مديري عموم المعاهد والمعامل البحثية.

وأكد رئيس مركز البحوث ضرورة أن يعلم العاملون في المركز بكل ما يدور في اجتماعات مديري المعاهد والمعامل وذلك في إطار منهج الوزارة لتطبيق الشفافية والعمل بها ومتابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس المركز.

ونقل سليمان أيضا تكليفات وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بجودة أي منتج من منتجات المعاهد والمعامل البحثية والاهتمام بالشكل النهائي للمنتجات.

وفي نهاية الاجتماع ، عرض سليمان أهم ما دار خلال زيارة وزير الزراعة الأخيرة إلى أفريقيا،والتي قوبلت بترحاب كبير للدور المصري في المشروعات الزراعية هناك، ووضح ذلك من خلال مقابلة رئيس جمهورية زامبيا وعدد من الوزراء هناك للوفد المصري برئاسة وزير الزراعة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء منافذ لبيع المنتجات المصرية بتنزانيا بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تنزانيا.