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    الأوقاف: تنظيم 4 قوافل دعوية لشباب العلماء إلى 4 محافظات بعد غد

    04:13 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    الأوقاف: تنظيم 4 قوافل دعوية لشباب العلماء إلى 4 محافظات بعد غد

    أرشيفية

    كتب- محمود مصطفى:
    أعلنت وزارة الأوقاف تنظيم أربع قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الوزارة إلى محافظات (الجيزة، والبحيرة، ومطروح وأسيوط ) بعد غد الجمعة.
    وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن تنظيم تلك القوافل يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
    وأضافت أن علماء القافلة سيلقون خطبة الجمعة تحت عنوان (البر بالأوطَانِ مِن شمائلِ الإيمَانِ)، وسيلتقون مع المواطنين في مختلف التجمعات؛ للرد على استفساراتهم الدينية في إطار وسطية الدين الإسلامي.

    قوافل دعوية وزارة الأوقاف شباب العلماء

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