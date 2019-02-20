"هتوفر 1200 جنيه كل شهر".. الحكومة تحث المواطنين على استخدام الغاز للسيارات

القاهرة- أ ش أ:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن استخدام الغاز الطبيعي بديلًا للوقود في السيارات‏ سيوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقودًا نظيفًا لا ينتج عنه انبعاثات ضارة، فضلاً عن أنه يقلل من تكليف صيانة السيارة، ويعتبر بديلًا آمنًا ويطيل عمر زيت محرك السيارات.

وأكد المركز الإعلامي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أهمية وفوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يعد آمنا جداً وغير سام، وخاليًا من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة من التلوث، كما أن أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز.

وأضاف أنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، فضلاً عن أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.‏

ولفت إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي يبلغ 2.75 جنيه، في حين أن سعر لتر بنزين 95 يبلغ 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 يبلغ 5.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 يبلغ 6.75 جنيه، موضحاً أن المواطن الذي يستهلك 300 لتر من بنزين 95 شهرياً- على سبيل المثال- يمكنه تحقيق وفر قيمته 1500 جنيهٍ إذا استبدل استخدامه بالغاز الطبيعي "300 متر مكعب" في حين أنه سيوفر 1200 جنيهٍ شهريًا إذا استبدل استهلاك بنزين 92 بالغاز الطبيعي، كما سيوفر 825 جنيهًا شهريًا في حال استبدال بنزين 80 بالغاز الطبيعي.​