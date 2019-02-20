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    تدمير 7 أوكار.. القوات المسلحة تعلن نتائج استهداف بؤر إرهابية بشمال سيناء

    02:46 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    تدمير 7 أوكار.. القوات المسلحة تعلن نتائج استهداف بؤر إرهابية بشمال سيناء

    الجيش المصري

    كتب- محمد سامي:

    أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أن قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء استهدفت العناصر الإرهابية التي اشتركت في العملية الأخيرة؛ استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية.

    وأوضح المتحدث العسكري، أن استهداف القوات المسلحة للعناصر الإرهابية، أسفرت عن:

    - اكتشاف وتدمير (7) أوكار تسخدمها العناصر الإرهابية في الاختباء ومراقبة القوات وتنفيذ العمليات الإرهابية وبداخلها كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة خاصة العناصر الإرهابية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

    - القضاء على (8) أفراد إرهابيين شديدي الخطورة .

    - تدمير عربتين مفخختين جرى تجهيزهما لاستهداف القوات.

    وتواصل القوات المسلحة تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على العناصر الإرهابية.

    القوات المسلحة بؤر إرهابية شمال سيناء تامر الرفاعي الإرهاب

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