برلمانية تطالب بإنشاء "وقف عربي أفريقي" لزيادة التنوير

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، بتصريحات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف -خلال لقاءه بلجنة الشئون العربية- بشأن إنزال ممتلكات الأوقاف في أطلس الوقف الذي تجري طباعته بمعرفة هيئة المساحة المصرية، مشيرةً إلى أنه لم يحدث منذ قرابة المائة عام حصر بأموال وممتلكات الأوقاف وهذا يدل على حوكمة وشفافية الوزارة في التعامل مع أموالها وأصولها.

وأشارت "البطران" -في بيان لها، الأربعاء- إلى أن حصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضي والمباني والمشروعات والمساهمات في الشركات سيساعد في الحفاظ على أموالها، فضلًا عن زيادة استثماراتها، خاصًة وأن مشروع القانون الجديد المقدم من قبل الحكومة لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بالاستبدال أو البيع بالممارسة لممتلكات الأوقاف يفتح الباب لتجديد خطة إدارة هذه الممتلكات واستثمارها.

واقترحت عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق وقف عربي إفريقي مشترك بقيادة مصرية لدعم الفكر التنويري، وتنشيط خطة الإيفاد والبعثات مع الدول الإفريقية لدعم دور مصر وقيادتها، في ظل رئاستها للاتحاد.