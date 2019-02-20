  • عاجل:أسعار الذهب تقفز 8 جنيهات في مصر بعد ارتفاعها عالميا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار الدرب الأحمر الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    غدًا.. توقيع برتوكول تعاون بين اتحادي كتاب مصر وفلسطين

    01:33 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    غدًا.. توقيع برتوكول تعاون بين اتحادي كتاب مصر وفلسطين

    الدكتور علاء عبد الهادي

    كتب- محمد عاطف:

    يوقع الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي، رئيس تحاد كتاب فلسطين، غدًا الخميس، بمقر الاتحاد في الزمالك، بحضور وفود فلسطينية.

    وقال الدكتور علاء عبد الهادي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى اتحاد كتاب مصر، واتحاد كتاب فلسطين، في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما، من أجل الوصول إلى تحقيق تكامل ثقافي حقيقي بين الأدباء والكتاب في الدولتين العربيتين الشقيقتين، وخلق تفاعل خلاق بين نخبة الكتاب والأدباء بين الطرفين، وتعزيز للفكر القومي في مجالات الفكر والأدب.

    علاء عبد الهادي اتحاد كتاب مصر فلسطين نافذ الرفاعي

    الخبر التالى:

    المحرصاوي يبحث الارتقاء بصندوق التكافل في جامعة الأزهر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان