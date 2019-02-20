غدًا.. توقيع برتوكول تعاون بين اتحادي كتاب مصر وفلسطين

كتب- محمد عاطف:

يوقع الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي، رئيس تحاد كتاب فلسطين، غدًا الخميس، بمقر الاتحاد في الزمالك، بحضور وفود فلسطينية.

وقال الدكتور علاء عبد الهادي، في بيان، اليوم الأربعاء، إن البروتوكول يأتي انطلاقًا من الرغبة المشتركة لدى اتحاد كتاب مصر، واتحاد كتاب فلسطين، في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما، من أجل الوصول إلى تحقيق تكامل ثقافي حقيقي بين الأدباء والكتاب في الدولتين العربيتين الشقيقتين، وخلق تفاعل خلاق بين نخبة الكتاب والأدباء بين الطرفين، وتعزيز للفكر القومي في مجالات الفكر والأدب.