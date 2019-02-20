بالأرقام.. الحكومة: الغاز الطبيعي للسيارات يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود

القاهرة- أ ش أ:

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود في السيارات‏ يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود، ويحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة، إلى جانب كونه وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة، فضلاً عن أنه يقلل من تكليف صيانة السيارة، ويعتبر بديل آمن ويطيل عمر زيت محرك السيارات.

وأكد المركز الإعلامي - في إنفوجراف نشره اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) - أهمية وفوائد الاعتماد على الغاز الطبيعي باعتباره الوقود البديل الأمثل للسيارات، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي يعد آمنا جداً وغير سام وخال من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية ويحافظ على البيئة من التلوث، كما أن أسطوانة الغاز التي يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكي مهمته غلق الأسطوانة تماماً لمنع تسرب الغاز.

وأضاف أنه يتم تصنيع أسطوانة الغاز الطبيعي المضغوط وفقاً لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية، فضلاً عن أن الأسطوانة مصنوعة من سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالي للغاز الطبيعي الموجود ‏داخلها.‏

ولفت إلى أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي تبلغ 2.75 جنيه، في حين أن سعر لتر بنزين 95 تبلغ 7.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 تبلغ 5.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 تبلغ 6.75 جنيه، موضحاً أن المواطن الذي يستهلك 300 لتر من بنزين 95 شهرياً- على سبيل المثال- يمكنه تحقيق وفر قيمته 1500 جنيهاً إذا استبدل استخدامه بالغاز الطبيعي "300 متر مكعب" في حين أنه سيوفر 1200 جنيهاً شهرياً إذا استبدل استهلاك بنزين 92 بالغاز الطبيعي، كما سيوفر 825 جنيهاً شهرياً في حال استبدال بنزين 80 بالغاز الطبيعي.