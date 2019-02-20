رأيك يهمنا.. وزير التعليم يوضح دور الطالب في تقييم تجربة "التابلت"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب هم هدف الوزارة، وتحسين مستقبلهم وتوفير فرص تعليمية ألإضل لهم أمرًا غير سهل.

وبحسب بيان صحفي، جاء هذا خلال لقاء الوزير بمجموعة من الطلاب على هامش زيارته مدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام الثانوية المعدل وتفعيل استخدام أجهزة "التابلت".

وأضاف الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو صاحب فكرة تطوير التعليم منذ عام 2014، ومؤمنًا من اليوم الأول بتطبيق المشروع، ولولاه لم يكن لهذا المشروع أن يرى النور، مشيرًا إلى أن النجاح الذي وصلت له الوزارة له شركاء من العاملين بها والمعلمين، بالإضافة إلى التعاون مع جميع الوزارة ومؤسسات الدولة؛ لان العمل الذي تم ليس هينًا.

وقال إن الفترة الماضية، شهدت بناء مناهج جديدة، وتوصيل شبكات انترنت للمدارس، وغير ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن أسئلة أولياء الأمور كلها تخوفات، إلا أن الطلاب هم من يطمئنون الوزارة، قائلًا: "نسعى لأن تكونوا مطمئنين وسعداء بهذه المنظومة، وتتلاشى تخوفاتكم، وعلينا مسؤولية كبيرة ولا بد أن نتعاون معًا لننجح".

وأكد شوقي، أن الوزارة ستتواصل مع الطلاب مباشرة وتستمع لهم؛ لأن رأيهم مهم للغاية وكذلك رأي المعلمين، مؤكدًا أن ما بدأته الدولة في الصف الأول الثانوي، سيكتمل، قائلًا للطلاب: "فخورون بكم، وهذه الدفعة فخورة لخوض هذه التجربة".

وتابع الوزير: "نهتم حاليًا بالعمل على تحسين أحوال المعلمين وحل مشكلة الكثافات".