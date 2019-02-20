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    "50 جنيه للحصة".. الأزهر يقرر ندب المعلمين داخليًا لسد العجز بالمعاهد

    01:05 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    "50 جنيه للحصة".. الأزهر يقرر ندب المعلمين داخليًا لسد العجز بالمعاهد

    قطاع المعاهد الأزهرية

    كتب- محمود مصطفى:
    قرر الأزهر الشريف، انتداب معلمين من المراحل التعليمية المختلفة لسد العجز الذي تعاني منه المناطق الأزهرية في بعض التخصصات.
    وقرر الأزهر الشريف منح المعلمين حصصا إضافية فوق المخصصة لهم، مقابل مبالغ مالية عن كل حصة.
    ونص قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، الذي وصل مصراوي نسخة منه على ما يلي:
    1 ـ سد العجز في المعلمين والموجهين بالأزهر في جميع التخصصات والمراحل يكون عن طريق الندب الداخلي الكلي أو الجزئي أو بنظام الحصة شريطة اكتمال النصاب.
    2 ـ سد العجز في المواد الشرعية والعربية للمرحلتين الإعدادية والثانوية من معلمي المرحلة الابتدائية بالندب الكلي أو الجزئي أو بنظام الحصة شريطة اكتمال النصاب.
    3 ـ سد العجز في التخصصات الثقافية للمرحلتين الإعدادية والثانوية للمرحلتين الإعدادية والثانوية من وزارة التربية والتعليم، على أن يكون أجر الحصة كما يلي:
    1ـ معلم ومعلم أول 50 جنيهًا.
    2 ـ معلم أول "أ" وخبير وكبير 60 جنيهًا.
    3ـ معلم حاصل على ماجستير في تخصصه 70 جنيهًا.
    4 ـ معلم حاصل على دكتوراه في تخصصه 80 جنيهًا.
    ونص قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر على أن تكون بداية العمل بهذا النظام بدءا من الفصل الدراسي الثاني.
    وعقدت وزارة التربية والتعليم مسابقة للتعاقد خلال اليومين الماضيين، لسد العجز في بعض المديريات بالمحافظات.

    قرار الأزهر بسد العجز في المعلمينقرار الأزهر بسد العجز في المعلمين1

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