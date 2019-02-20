نائب رئيس "المقاولون العرب" يزور مصابي حادث أتوبيس العاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

زار حسام الدين إمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، مصابي حادث العاصمة الإدارية من العاملين بالشركة، والذين تم نقلهم أمس إلى المركز الطبي بالجبل الأخضر عقب الحادث بالعاصمة الإدارية، وبعد إسعافهم بالمستشفيات المحيطة.

وأكد إمام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنهم سينالون الرعاية الطبية اللازمة، لافتًا إلى أن المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة وجه بتوفير كل العناية الطبية للمصابين، كما بعث برسالة عزاء إلى أسر ضحايا الحادث الأليم الذين احتسبتهم الشركة في عداد شهداء الوطن.

وكان المهندس محمد محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قال في تصريحات تلفزيونية، إنه بعد انتهاء العمال من العمل اليومي أمس الثلاثاء، وأثناء العودة، تصادم الأتوبيس الناقل لهم مع سيارة نقل ثقيل، تسير عكس الاتجاه، موضحًا أن شوارع العاصمة الإدارية ليست خاضعة لأي قواعد مرورية في الوقت الحالي.

وأضاف أن شوارع العاصمة الإدارية الجديدة، واسعة للغاية، ولا يوجد رقابة عليها، بالإضافة إلى السير عكس الاتجاه الذي يؤدي إلى الكثير من الحوادث، مناشدا بوضع بوابة الكترونية، ودوريات على تلك الطرق؛ للحفاظ على المتواجدين بالعاصمة.

وأكد وجود شهادات "أمان" للعاملين، وسيتم تطبيقها، بالإضافة إلى التعويض الناتج عن إصابة العمل، والتعامل مع كافة المواقف وتقديم ما يلزم، قائلا: "اللي بيشتغل في المقاولون العرب مش بيخاف على نفسه، كل اللي موجودين ولادنا".

وتوفي 4 عمال وأصيب 16 آخرون في تصادم أتوبيس يقل عمالا بشركة المقاولون العرب، مع سيارة نقل ثقيل داخل العاصمة الإدارية الجديدة.