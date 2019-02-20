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"فقد الثقة والاعتبار".. ننشر تقرير البرلمان بشأن إسقاط عضوية "سحر الهواري"

11:19 ص الأربعاء 20 فبراير 2019
"فقد الثقة والاعتبار".. ننشر تقرير البرلمان بشأن إسقاط عضوية "سحر الهواري"

النائبة سحر الهواري

كتب- أحمد علي:
ينشر مصراوي، تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري؛ بعد صدور حكم نهائي ضدها بالحبس.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التقرير، خلال جلسته العامة السبت المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس.
ويصوت المجلس على إسقاط عضوية النائبة، عقب مناقشة التقرير، وسيكون التصويت نداءً بالاسم ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن النائبة سحر الهواري توافر في شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، استنادا إلى الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس.

إسقاط عضوية سحر الهواري مجلس النواب

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