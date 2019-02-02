ندوة "محمد عبده" بمعرض الكتاب: ثورة 30 يونيو قضت على الحكم الديني

كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:

انتقد الدكتور عبد الرحمن المراكبي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، من يكفرون الإمام محمد عبده، في الوقت الذي يقدسون فيه إبن تيمية ويصفونه بشيخ الإسلام ، ويقولون بأنه معصوم من الخطأ ، مؤكدا عدم صواب من يكفر الإمام المجدد محمد عبده لعمله بالفلسفة.

جاء ذلك في ندوة " الإمام محمد عبده وأثره في تطوير الخطاب الديني" ، التي أدارها الدكتور محمد حسان عوض نائب رئيس جامعة الأزهر ، وشارك فيها الدكتور إسماعيل شاهين أمين عام رابطة خريجي الأزهر ، والدكتور سامي الشريف وزير الإعلام الأسبق ، والدكتور عبد الرحمن المراكبي أستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر ، والدكتور صابر عبد الدايم أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد عبد الطيار رئيس قسم العقيدة بجامعة الأزهر.

ودعا المراكبي إلى الربط بين العودة إلى ما تركه السلف الصالح من علوم في الوقت الذي نعمل فيه على التطوير والحداثة ، مؤكدا أن الإسلام يدعو إلى الأصالة والتطور.

من جانبه ، أكد الدكتور سامي الشريف أن مصر ضربت أقوى مخططات القوى الخارجية والعولمة التي أرادت إسقاط الدولة المصرية ، وإن مصر بقيادتها الحكيمة ستنجح في استكمال مطالب ثورة 30 يونيو التي قضت على براثن الحكم الديني المتطرف ، لا سيما في ظل ما يعمل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحقيق للعدالة الإجتماعية والإستثمار في المشروعات العملاقة لتشغيل الشباب والنهوض بهم والقضاء على البطالة.

وقال إن تراجع رواد الفكر المتطرف المتشدد في الوقت الراهن بنسبة 360 درجة عما كانوا عليه يبرهن على أن الإسلام دين الوسطية ، مضيفا أن من أكبر الآفات في المجتمعات تولي رجال الدين الحكم.

وأشاد بفكر الإمام محمد عبده التنويري ، وقال إنه حسم منذ 150 عاما مسائل فقهية ما زال البعض يختلف عليها الآن.

ومن جانبه ، أشاد الدكتور أحمد الطيار بفكر الإمام محمد عبده التجديدي والإسلامي الذي يقوم على إعمال العقل في التراث والمعاصرة أو الحداثة ، مشيرا إلى أنه دعا إلى إصلاح الأزهر والتعليم مثلما كان ، مشيرا الى المرأة باعتبارها نواة للأسرة والمجتمع.