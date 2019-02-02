رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل: الأزهر قادر على نشر الدين المعتدل

القاهرة - أ ش أ:

وجه محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للمؤتمر السنوى الدولي الـ 29 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف والذى انتهت أعماله الشهر الماضي.

وقال الزغبي ، في مقابلة خاصة لقناة (اكسترا نيوز) مساء اليوم ، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي بذلت مجهودا كبيرا من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذى يعد رسالة حقيقية عن الإسلام، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى وحدة الصف الاسلامي.

وأكد أن الأزهر قادر على نشر الإسلام الحقيقي المعتدل، موضحا أنه ينوي إجراء العديد من الاتفاقيات والندوات مع الأزهر من أجل العمل داخل المؤسسات الإسلامية في البرازيل.

وأشار إلى أن الجالية الإسلامية في البرازيل تسعى دائما للتواصل مع مشايخ الأزهر الشريف، لافتا إلى وجود العديد من المشايخ التابعين للأزهر والأوقاف المصرية في البرازيل.

وأوضح أن مواجهة التطرف تأتي عبر التواصل مع الأزهر لنشر الاسلام الحقيقي المعتدل بآلياته الكثيرة المنتشرة نحو العالم، مشيرا الى أن الدستور البرازيلي يحترم الأديان واختلافها.

ونوه إلى أن اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل يقوم بدور فاعل وكبير عبر التواصل مع الأزهر والأوقاف لترجمة التعاليم الإسلامية ، وكذلك تعليم المسلمين البرازيليين اللغة العربية.

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