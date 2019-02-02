فرج عامر: تشرفت بالتوقيع على التعديلات الدستورية لصالح حرية الشعب

كتب - أحمد جمعة:

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، توقيعه على طلب ائتلاف "دعم مصر"، للتقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، غدًا الأحد.

وقال فرج عامر في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت: "تشرفت اليوم بالتوقيع على التعديلات الدستورية، وأتوقع أن تكون هناك تعديلات أخرى قد تتضح من واقع النقاش الموسع، وأكيد ستكون مهمة من واقع الممارسة البرلمانية ولصالح حرية الشعب المصري وتقدمه".

وأوضح أن الممارسة الفعلية أظهرت الحاجة لإدخال تعديلات على الدستور.

ولفت فرج عامر إلى إحالة هذه التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي عقب الموافقة عليها في مجلس النواب.

كان المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، أعلن التقدم بعدد من التعديلات الدستورية غدًا الأحد، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان على التعديلات.

وتضمنت التعديلات الدستورية، استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.