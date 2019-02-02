حاكم الشارقة: رقي المجتمع يتطلب محاربة الجهل وما ينشره من آفات

القاهرة - أ ش أ:

قال الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الدين الإسلامي يوحد الأمة على كلمة واحدة وقلب واحد وتجمعها حضارة واحدة.

وأكد حاكم الشارقة - في تصريح اليوم السبت، على هامش زيارته لمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة الأزهر - ضرورة محاربة الجهل وما ينشره من آفات والقضاء عليه لتقدم ورقي المجتمعات، لافتا إلى أن العالم الإسلامي يواجه حربا فكرية ودينية لابد من التصدي لها بعقد العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية التي ترسخ وسطية الدين الإسلامي.

وأشاد حاكم الشارقة بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجهوده الكثيرة في محاربة فكر الجماعات الإرهابية ونشر الفكر الوسطي المعتدل، موضحا أن الحرب مع هؤلاء لن تكون بالسلاح فقط، بل بالفكر والعلم،وهو ما يقوم به الأزهر من جولات داخلية وخارجية لمواجهة الفكر المتطرف وترسيخ مبدأ التعاون والتعايش المشترك.