الأوقاف تعلن موضوعات حملة "مكارم الاخلاق"

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات الدروس الأخلاقية لحملة "مكارم الأخلاق" لشهر جمادى الآخرة 1440هـ ، والتى يتم نشرها مكتوبةً في مجلة "منبر الإسلام" التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح بيان لوزارة الاوقاف مساء اليوم السبت، أن موضوعات كل يوم اثنين هى (الرضا) و (إفشاء السلام) و(المراقبة) و (الإيثار) و (حفظ اللسان).

وأشار البيان إلى أن إعلان تلك الموضوعات يأتى استمرارا لحملة "مكارم الأخلاق" للتعريف بأخلاق نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين ، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام.​