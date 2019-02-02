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    الأوقاف تعلن موضوعات حملة "مكارم الاخلاق"

    09:48 م السبت 02 فبراير 2019
    الأوقاف تعلن موضوعات حملة "مكارم الاخلاق"

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، موضوعات الدروس الأخلاقية لحملة "مكارم الأخلاق" لشهر جمادى الآخرة 1440هـ ، والتى يتم نشرها مكتوبةً في مجلة "منبر الإسلام" التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

    وأوضح بيان لوزارة الاوقاف مساء اليوم السبت، أن موضوعات كل يوم اثنين هى (الرضا) و (إفشاء السلام) و(المراقبة) و (الإيثار) و (حفظ اللسان).

    وأشار البيان إلى أن إعلان تلك الموضوعات يأتى استمرارا لحملة "مكارم الأخلاق" للتعريف بأخلاق نبي الإسلام (صلى الله عليه وسلم) ورحمته وتسامحه وكون رسالته رحمة للعالمين ، وكشف زيف الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة التي أضرت بصورة الإسلام.​

    وزارة الأوقاف حملة مكارم الاخلاق مجلة منبر الإسلام الإرهاب الجماعات الإرهابية

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